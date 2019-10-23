"Нафтогаз" предложил избирательно подключать отопление в Киеве

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компания предлагает немного сэкономить

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает избирательно подойти к подключению отопления в Киеве школах и жилом фонде. Таким образом пресс-служба НАК отреагировала на решение мэра столицы Владимира Кличко начала запуск системы отопления с 25 октября.

Пресс-служба обнародовала прогноз погоды, согласно которому ближайшее похолодание ожидается в следующий вторник, 29 октября, когда температура снизится до 8 градусов. Однако, по данным НАК, "уже в понедельник (4.11) прогнозируют до +11".

Как отметили в пресс-службе, кроме того, на следующей неделе начинаются школьные каникулы "и отапливать пустые классы нет смысла".

"Мы понимаем волнение за температурный режим в больницах и садиках, но, возможно, стоит подойти к подключения избирательно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", - добавили в пресс-службе "Нафтогаза".

Как сообщало РБК-Украина, мэр Виталий Кличко заявил, что с 25 октября в Киеве начинают запуск системы отопления. Он сообщил, что для того, чтобы система центрального отопления начала работать на полную мощность, потребуется около 10 дней.

Отметим, что по состоянию на 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины.