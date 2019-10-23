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"Нафтогаз" запропонував вибірково підключати опалення в Києві

Новини » Економіка    23.10.2019 - 18:07
"Нафтогаз" запропонував вибірково підключати опалення в Києві
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія пропонує трохи зекономити

НАК "Нафтогаз України" пропонує вибірково підійти до підключення опалення в Києві школах та житловому фонді. Таким чином прес-служба НАК відреагувала на рішення мера столиці Володимира Кличка початки запуск системи опалення з 25 жовтня.

Прес-служба оприлюднила прогноз погоди, згідно з яким найближче похолодання очікується у наступний вівторок, 29 жовтня, коли температура знизиться до 8 градусів. Однак, за даними НАК, "вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11".

Як зазначили в прес-службі, крім того, наступного тижня розпочинаються шкільні канікули "і опалювати порожні класи немає сенсу".

"Ми розуміємо хвилювання за температурний режим у лікарнях та садочках, але, можливо, варто підійти до підключення вибірково. Щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря", - додали в прес-службі "Нафтогазу".

&quot;Нафтогаз&quot; запропонував вибірково підключати опалення в Києві

Як повідомляло РБК-Україна, мер Віталій Кличко заявив, з 25 жовтня у Києві починають запуск системи опалення. Він повідомив, що для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

Зазначимо, що станом на 22 жовтня опалювальний сезон почався вже в 12 областях України.

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