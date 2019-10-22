Иллюстративное фото (УНИАН)

Отопление также получают социальные объекты в 21 области

По состоянию на 22 октября отопительный сезон начался уже в 12 областях Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, отопление жилых домов начато в 12 областях. Объекты социальной сферы отапливаются в 21 области и Киеве.

Уточняется, что более трети объектов отапливаются в 8 областях, больше половины - в Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

Фото: инфографика по отоплению в Украине (facebook.com/MinregionUkraine)

Напомним, ранее сообщалось, что в двух городах Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва отопительного сезона. Речь идет городах Новый Роздол и Новояворовск, отопительный сезон сорван из-за недостатка финансирования для запуска ТЭЦ.

Ранее также стало известно, что Антимонопольный комитет Украины предупредил о штрафах за срыв отопительного сезона со стороны теплопоставщиков. Предполагается, что штраф составит до 10% дохода за последний отчетный год.