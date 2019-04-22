Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стороны согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май

Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года в 8247 гривен за тысячу куб. м. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Сообщается, что НАК и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

Кроме того, механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, в частности, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения в соответствии снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения. В частности, Гройсман расценил заявление менеджмента "Нафтогаза" о росте цены на газ для населения с 1 мая как шантаж.

В середине марта "Нафтогаз" предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке. В ответ на это Гройсман отметил, что в предложении отмены ПСО может быть ловушка. Впоследствии он обязал НАК снизить цены, что и привело к ситуации с постановлениями, которые фактически противоречат друг другу.