ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 10:47
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни зросли на 5-11% в залежності від умов

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на пресс-службу компанії.

Як наголошується в повідомленні, у порівнянні з цінами на квітень 2019 року, в травні ціни зросли на 5,2-11,5%.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диверсифіковані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 6299 - 6948 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ у квітні для промислових споживачів до 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованою ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року до 8247 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Гройсман прокоментував зниження цін на газ з 1 травня Кабмін і "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Нафтогаз Українигазпромышленность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся