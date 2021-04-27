"Нафтогаз" повысил цену на газ для поставщиков тепла населению

Как отметили в пресс-службе НАК, компания определила цену ПСО в последний раз из-за запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.

В пресс-службе напомнили, что с 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19.10.2018 № 867. Согласно документу, компания поставляла газ производителям тепловой энергии по цене, которая исчислялась по рыночной формуле.

В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны группы "Нафтогаз" поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческих условиях. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", добавили в пресс-службе.