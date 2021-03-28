"Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). В марте 2021 цена газа составит 6 279,77 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 8,2% ниже, чем в феврале 2021 года (6 841,15 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Таким образом, "Нафтогаз" снижает цены для поставщиков тепла второй месяц подряд после резкого повышения в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

"Нафтогаз" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года. Решение принято во исполнение Меморандума с местными властями.

Отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).

Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.