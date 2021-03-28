ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению

Новина українською → Украина, Воскресенье 28 марта 2021 12:53
"Нафтогаз" снизил цены на газ для поставщиков тепла населению Фото: "Нафтогаз" снизил тариф для теплокоммунэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). В марте 2021 цена газа составит 6 279,77 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 8,2% ниже, чем в феврале 2021 года (6 841,15 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Таким образом, "Нафтогаз" снижает цены для поставщиков тепла второй месяц подряд после резкого повышения в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

"Нафтогаз" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года. Решение принято во исполнение Меморандума с местными властями.

Отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).

Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика цены Нафтогаз Украины Цена на газ
NEWS
Украина перешла на летнее время
Украина перешла на летнее время
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда