Цены на газ: "Нафтогаз" дал тепловикам отсрочку части платежей до осени
НАК "Нафтогаз Украины" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго получить отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года. Решение принято во исполнение Меморандума с местными властями.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отметили в пресс-службе, отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).
Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.
Отметим, с 1 января цена "Нафтогаза" для тепловиков по ПСО составляет 8 797,74 гривен за 1 тысячу кубометров, а предельная цена для населения, установленная Кабмином, - 6 990 гривен.
Напомним, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.
До 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. При этом необходимо найти источники для компенсации этой разницы.