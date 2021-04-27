"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для постачальників тепла населенню

Як зазначили в прес-службі НАК, компанія визначила ціну ПСО востаннє через заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла.

У прес-службі нагадали, що з 1 травня 2021 року завершується дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2018 № 867. Згідно із документом, компанія постачала газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за ринковою формулою.

У зв’язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго мають отримати змогу вільно обирати постачальника газу. З боку Групи "Нафтогаз" постачати газ великим виробникам тепла буде ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Контракти укладатимуться на комерційних засадах. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", додали в прес-службі.