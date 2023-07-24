"Нафтогаз" повідомив про закінчення обов’язків постачальника "останньої надії"

Як зазначили в компанії, законом встановлено, що постачальник "останньої надії" визначається Кабінетом міністрів строком на три роки за результатами конкурсу.

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23.07.2023 року у ТОВ "ГК "Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили протягом останніх трьох років ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" поставила газ понад 9 млн домогосподарств, а також майже 8 тис. непобутових споживачів, серед яких, зокрема, підприємства теплокомуненерго.

Постачальник останньої надії

Нагадаємо, в липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ГК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.

Спочатку ціни постачальника останньої надії були значно вищими, ніж ринкові. Однак уряд змінив порядок формування ціни для ПОН.

До війни "Нафтогаз" в якості ПОН обслуговував близько 0,5 млн клієнтів. Але у травня 2022 року до компанії перешли близько 9 млн клієнтів компаній Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз" постачає газ побутовим клієнтам в якості ПОН за стандартною ціною 7,96 гривень за кубометр. Окрім того, під час війни підвищувати ціну на газ заборонено.