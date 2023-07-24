"Нафтогаз" сообщил об окончании обязанностей поставщика "последней надежды"

Как отметили в компании, законом установлено, что поставщик "последней надежды" определяется Кабинетом министров сроком на три года по результатам конкурса.

"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23.07.2023 года у ООО "ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", - говорится в сообщении.

В компании сообщили за последние три года ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" поставляла газ более для 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, среди которых, в частности, предприятия теплокоммунэнерго.

Поставщик последней надежды

Напомним, в июле 2020 года Кабинет министров утвердил компанию ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

Первоначально цены поставщика последней надежды были значительно выше рыночных. Однако правительство изменило порядок формирования цены для ППН.

До войны "Нафтогаз" в качестве ПОН обслуживал около 0,5 млн клиентов. Но в мае 2022 года в компанию перешли около 9 млн клиентов компаний Дмитрия Фирташа.

"Нафтогаз" поставляет газ бытовым клиентам в качестве ППН по стандартной цене 7,96 гривен за кубометр. Кроме того, во время войны повышать цену на газ запрещено.