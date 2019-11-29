"Нафтогаз" потребовал ареста активов "Газпрома" в Латвии

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Нафтогаз намерен взыскать с российского монополиста 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Латвии ходатайство о приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража в деле против российского "Газпрома". Об этом говорится в отчете российского монополиста.

По данным "Газпрома", аседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

На сегодняшний день сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов.