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Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до 3 млрд долларов

Новости » Экономика     04.11.2019 - 11:09
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до 3 млрд долларов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

За счет процентов за просрочку платежа долг увеличился почти на полмиллиарда

Сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов. Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, "Газпром" должен "Нафтогаз" за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

"А сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен 3 млрд долларов", - сообщил Витренко.

Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" заявил, что компания и в дальнейшем будет решать все споры с "Газпромом" в Стокгольме.

"И мы спокойно, конструктивно и взвешенно, напоминаем нашим контрагентам, что Стокгольмский арбитраж в нашем контракте с Газпромом определен как единственный механизм решения споров. И контракте также указано, что его решения являются окончательными и обязательными для исполнения", - добавил он.

Долг &quot;Газпрома&quot; перед &quot;Нафтогазом&quot; вырос до 3 млрд долларов

Долг &quot;Газпрома&quot; перед &quot;Нафтогазом&quot; вырос до 3 млрд долларов

Напомним 1 ноября "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома" на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за возможное прекращение транзита российского газа по территории Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ "Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж
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