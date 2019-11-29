ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" вимагає арешту активів "Газпрому" в Латвії

Новини » Економіка     29.11.2019 - 10:30
"Нафтогаз" вимагає арешту активів "Газпрому" в Латвії
Фото: колаж (РБК-Україна)

Нафтогаз має намір стягнути з російського монополіста 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Латвії клопотання про приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського "Газпрому". Про це йдеться у звіті російського монополіста.

За даними "Газпрому", аседание суду з цим клопотанням заплановано на кінець квітня 2020 року. "Газпром" вивчає можливості по захисту своїх інтересів

"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і приведення до виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному спору від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогоднішній день сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.

Робота щодо умов транзиту газу продовжується, - Міненерго Без контракту російський газ на українській території буде вважатися нічиїм
Новини України ГазпромгазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся