"Нафтогаз" вимагає арешту активів "Газпрому" в Латвії

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Нафтогаз має намір стягнути з російського монополіста 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Латвії клопотання про приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі проти російського "Газпрому". Про це йдеться у звіті російського монополіста.

За даними "Газпрому", аседание суду з цим клопотанням заплановано на кінець квітня 2020 року. "Газпром" вивчає можливості по захисту своїх інтересів

"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і приведення до виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному спору від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогоднішній день сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.