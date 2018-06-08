"Нафтогаз" поставляет газ предприятиям, обеспечивающих горячей водой 70% киевлян

В корпорации отметили, что горячая вода сейчас должна подаваться в большинстве районов Киева

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что корпорация обеспечивает газом предприятия, которые производят воду для 70% жителей столицы. Об этом в Twitter говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В частности, в корпорации отметили, что горячая вода сейчас должна подаваться в большинстве районов Киева.

"Мы полностью обеспечиваем газом ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод "Энергия", которые производят горячую воду для 70% киевлян", - отметили в пресс-службе.

А ви знаєте, що гаряча вода, взагалі-то, зараз має бути у більшості районів Києва? Ми повністю забезпечуємо газом ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та завод Енергія, які виробляють гарячу воду для 70% киян. pic.twitter.com/aaiweM5BNu — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 8, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском городском совете завяили, что обратятся к НАК "Нафтогаз Украины" с требованием немедленно решить вопрос газоснабжения котельных и возврата горячей воды в три тысячи столичных многоэтажек.

Добавим, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет 4,8 млрд грн. Недавно "Киевэнерго" было переформатировано в КП "Киевтеплоэнерго". "Нафтогаз" не заключает договоров с коммунальным предприятием пока не будет решен вопрос долгов.