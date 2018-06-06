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Київрада звернеться до "Нафтогазу" з вимогою укласти угоду на постачання газу в столиці

НовиниПолітика    06.06.2018 - 14:45
Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)
Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

За відповідне рішення сьогодні проголосували 90 депутатів Київради

Київська міська рада терміново звернеться до НАК "Нафтогаз" із вимогою негайно вирішити питання газопостачання котельних та повернення гарячої води у три тисячі столичних багатоповерхівок. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, йдеться на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що за відповідне рішення сьогодні проголосували 90 депутатів Київради.

За словами Пантелеєва, "Нафтогаз" не має законного права не укладати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго", що стало причиною відсутності гарячої води для сотень тисяч столичних родин.

"Позиція "Нафтогазу" щодо передачі заборгованості "Київенерго" є спірною і вирішення цього питання повинне відбуватися окремо від процесів життєзабезпечення міста. Розв’язання питання заборгованості – це окремий процес, що може зайняти тривалий період. І весь цей час кияни не повинні залишатися без послуг", - зазначив Пантелеєв.

Він нагадав, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає 4,8 млрд грн і зазначив, що деструктивна позиція "Нафтогазу" може спричинити більш глобальні негативні наслідки.

 "Із 1 серпня КП "Київтеплоенерго" має укласти договір на постачання природного газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які перейдуть в управління КП. Відсутність газопостачання на ТЕЦ – це відсутність гарячої води ще для 70% будинків Києва. Більше того, це ризик виникнення надзвичайної ситуації регіонального значення, адже ТЕЦ виробляють не лише тепло, а й електроенергію, - зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у "ДТЕК Київські Електромережі" заявляли, що у Києві за борги відключатимуть від електропостачання адмінбудівлі та бювети, які обслуговуються комунальним підприємством "Київводоканал".

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується сильний вітер Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті
Теги публікації: КМДА, Киевводоканал, долг, вода, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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