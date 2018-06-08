"Нафтогаз" надає газ підприємствам, які забезпечують гарячою водою 70% киян

У корпорації зазначили, що гаряча вода наразі має подаватися у більшості районів Києва

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що корпорація забезпечує газом підприємства, які виробляють воду для 70% жителів столиці. Про це у Twitter йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Зокрема, у корпорації зазначили, що гаряча вода наразі має подаватися у більшості районів Києва.

"Ми повністю забезпечуємо газом ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та завод "Енергія", які виробляють гарячу воду для 70% киян", - зазначили у прес-службі.

А ви знаєте, що гаряча вода, взагалі-то, зараз має бути у більшості районів Києва? Ми повністю забезпечуємо газом ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та завод Енергія, які виробляють гарячу воду для 70% киян. pic.twitter.com/aaiweM5BNu — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській міській раді завяили, що звернуться до НАК "Нафтогаз України" із вимогою негайно вирішити питання газопостачання котельних та повернення гарячої води у три тисячі столичних багатоповерхівок.

Додамо, що заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає 4,8 млрд грн. Нещодавно "Київенерго" було переформатовано у КП "Київтеплоенерго". "Нафтогаз" не укладає договорів із комунальним підприємством поки не буде вирішено питання боргів.