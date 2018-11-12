"Нафтогаз" подписал с ЕБРР меморандум по сокращению выбросов метана

Фото: газохранилище (www.naftogaz.com)

Меморандум станет первой ступенькой к реализации целевой программы

НАК "Нафтогаз Украины", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписали меморандум о взаимопонимании по сокращению выбросов метана в цепочках снабжения газа в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Церемония подписания с участием председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, заместителя главы ЕБРР в Украине Терри Маккаллиона, министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака состоялась в рамках 9-го Международного Форума по энергетике для устойчивого развития в понедельник в Киеве.

Меморандум станет первой ступенькой к реализации Программы сокращения выбросов метана вдоль всей цепочки поставки газа (добыча, транспортировка, распределение).

Целями будущей программы является: повышение точности измерения выбросов метана; внедрение эффективной системы инвентаризации выбросов метана, процедур регулярной отчетности; разработка дорожной карты сокращение выбросов метана; диалог с целью улучшения политики и подходов к сокращению выбросов метана.

Напомним, что в начале октября Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет.

Отметим, что ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства относительно предоставления почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.