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Евросоюз и ЕБРР предоставят более 1 млрд евро трем странам 

НовостиФинансы    22.03.2018 - 14:11
Фото: ЕС и ЕБРР предоставят Украине кредит (коллаж РБК-Украина)
Фото: ЕС и ЕБРР предоставят Украине кредит (коллаж РБК-Украина)

Финансирование будет направлено на стимулирование торговли и экономического развития в Украине, Грузии и Молдове

ЕБРР и ЕС окажут поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Грузии, Молдове и Украине в сумме почти 1,1 млрд евро в виде кредитных линий и финансирования торговли и 58,3 млн евро в виде субсидий ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

В рамках кредитной линии EU4Business - совместной программы ЕБРР-ЕС, и действующей с сентября 2016 года, более 100 грузинских компаний получили финансирование в размере 60 млн евро. Конкретные проекты в рамках указанной программы варьируются от инвестиций в оборудование до сложных программ, где компании имели возможность воспользоваться бесплатной технической помощью, предоставляемой международной группой экспертов. Половина проектов, финансируемых в Грузии, приходится на компании, расположенные в регионах за пределами столицы, Тбилиси.

Аналогичная кредитная линия также доступна в Молдове и скоро будет запущена в Украине. Это поможет местным МСП приумножить выгоды, связанные с соглашениями о свободной торговле их стран с ЕС, крупнейшим торговым блоком в мире.

ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с очень необходимым финансированием через местные банки-партнеры, что позволяет им инвестировать в эффективное и современное оборудование и технологии. Фонды ЕС дополняют инвестиции техническим опытом и обеспечивают стимулирующие выплаты компаниям для успешного завершения.

Доступ к знаниям и ноу-хау является еще одним аспектом сотрудничества ЕБРР и ЕС, при этом финансирование ЕС составляет 18 млн евро, в то время как Группа МБР по финансированию и развитию ЕБРР оказывает консультативные услуги для повышения эффективности и роста во всех странах Восточного партнерства ЕС.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в зоне проведения операции Объединенных сил, которая подконтрольна Украине.

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Теги: Евросоюз, ЕБРР, кредит
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