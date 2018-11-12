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"Нафтогаз" підписав з ЄБРР меморандум щодо скорочення викидів метану

Новини » Енергетика    12.11.2018 - 16:45
"Нафтогаз" підписав з ЄБРР меморандум щодо скорочення викидів метану
Фото: газосховище (www.naftogaz.com)

Меморандум стане першою сходинкою до реалізації цільової програми

НАК "Нафтогаз України", Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про порозуміння щодо скорочення викидів метану в ланцюжках постачання газу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Церемонія підписання за участі голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, заступника голови ЄБРР в Україні Террі Маккалліона, міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака відбулася в рамках 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку в понеділок в Києві.

Меморандум стане першою сходинкою до реалізації Програми скорочення викидів метану вздовж усього ланцюжка постачання газу (видобування, транспортування, розподіл).

Цілями майбутньої програми є:  підвищення точності вимірювання викидів метану; запровадження ефективної системи інвентаризації викидів метану, процедур регулярної звітності; розробка дорожньої карти скорочення викидів метану; діалог з метою покращення політики та підходів до скорочення викидів метану.

Нагадаємо, що на початку жовтня Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п’ять років.

Відзначимо, ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності у країні в 1993 році банк узяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання майже 12,1 млрд євро в рамках близько 400 проектів.

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