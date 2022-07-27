"Нафтогаз" подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу
НАК "Нафтогаз України" найближчими днями подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу перед кредиторами. У них буде врахована позиція уряду.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, "Нафтогаз " увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила в цьому Кабмін".
Виданню вдалося уточнити, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.
За інформацією видання, ні в Кабміні, ні в офісі президента спочатку не підтримували ідею виплати боргу НАК, враховуючи ситуацію з імпортом газу і нестачею грошей на підготовку до зимового періоду.
"Зараз не час виплачувати такі великі суми. Але в Кабміні склалося враження, що Вітренко сильно хотів виплатити борг, і був не дуже зацікавлений в Угоді (про реструктуризацію, - ред.)", - сказав інформований співрозмовник РБК-Україна.
Як повідомляло РБК-Україна, уряд доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Основа умов другого раунду - аналогічний процес, успішно розпочатий Міністерством фінансів.
Нагадаємо, "Нафтогаз України" 26 липня оголосив дефолт за єврооблігаціями. Компанія не погасила кредит і відсотки - всього 393 млн доларів.
До цього кредитори відмовилися від пропозиції "Нафтогазу" реструктуризувати борг, побажавши отримати гроші.