"Нафтогаз" подав зустрічний позов до "Київтеплоенерго"

"Нафтогаз" сподівається на швидке вирішення судового спору із "Київтеплоенерго"

НАК "Нафтогаз України" подав зустрічний позов до КП "Київтеплоенерго" в рамках спору через борги за газ та укладення договору на поставки газу. Про це у п'ятницю, 6 липня, в ефірі 5 каналу повідомив голова НАК Андрій Коболєв.

"Ми подали зустрічний позов. Наскільки я знаю, на вимогу суду, або на вимогу одного з позивачів, приєдналися до судового процесу "Київенерго"... Я сподіваюсь на справедливе рішення, рішення, яке скаже - хто кому винен, хто, що повинен укладати", - сказав Коболєв.

Він також висловив сподівання, що рішення суду буде найближчим часом.

"Ми, як "Нафтогаз", також поспішаємо в цьому процесі - закликаємо усіх бути розумними, виконувати норму закону і сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення", - зазначив Коболєв.

Додамо, що КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до "Нафтогазу" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. Судова тяганина пов'язана з тим, що із травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Воно після завершення угоди з ПАТ "Київенерго", яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання у Києві.

Проте НАК "Нафтогаз України" відмовив "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг.

Нагадаємо, головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко нещодавно озвучив позицію НАК, згідно з якою, для того, щоб укласти договір з "Нафтогазом" на постачання газу нова компанія "Київтеплоенерго" повинна взяти на себе борги ПАТ "Київенерго". При цьому київська влада не поділяє таку позицію НАК і вважає, що "Київтеплоенерго" не повинна брати на себе борги "Київенерго".