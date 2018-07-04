Вітренко пояснив позицію "Нафтогазу" у суперечці з "Київтеплоенерго"

Щоб укласти договір з "Нафтогазом" компанія "Київтеплоенерго" повинна взяти на себе борги "Київенерго"

У НАК "Нафтогаз України" прокоментували ситуацію з "Київтеплоенерго", що склалася через відмову НАК укладати договір на постачання газу. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Так, Вітренко озвучив позицію НАК, згідно з якою, для того, щоб укласти договір з "Нафтогазом" на постачання газу нова компанія "Київтеплоенерго" повинна взяти на себе борги ПАТ "Київенерго".

"Ми говоримо про те, що нова компанія ("Київтеплоенерго", - ред.), яка має намір укласти договір з "Нафтогазом", повинна узяти на себе борги свого попередника ("Київенерго", - ред.). І ми при цьому зараз не вимагаємо погашення цих боргів, а лише просимо погодити з нами графік погашення цього боргу", - пояснив Вітренко.

При цьому, за словами Вітренка, київська влада не поділяє таку позицію НАК і вважає, що "Київтеплоенерго" не повинна брати на себе борги "Київенерго".

"Київська влада це питання політизувала, і прийняла дивне рішення про те, що нове комунальне підприємство не має брати на себе борги компанії-попередника. Ну як мінімум є закон України, який за своєю юридичною силою вище, ніж рішення Київради. Норми цього закону говорять про те, що нова компанія повинна взяти на себе борги старої. А київська влада чомусь вирішила звільнити своє підприємство від необхідності слідувати законам України", - додав він.

За словами Вітренка, на даний момент переговори тривають.

"Ми готові до конструктивного діалогу з міською владою в рамках законодавства", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київтеплоенерго" звернулося в Господарський суд Києва з позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.