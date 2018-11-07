"Нафтогаз" подал в суд на Кабмин из-за компенсации за газ для населения

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

"Нафтогаз" требует вернуть ему 6,6 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к Кабинету министров о взыскании в счет возмещения причиненного ущерба в размере 6,633 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Едином государственном реестре судебных решений.

"Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое заключается в не определении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на сумму 6 633 860 000,00 грн", - говорится в сообщении суда.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров.

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала цены на газ, которые будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за тысячу кубометров, для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) - 8 361,85 грн. В "Нафтогазе" отметили, что новая цена газа сформирована с учетом требований постановления Кабинета министров Украины от 19.10.2018 г. №867, которое утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 грн с учетом НДС. Но эта цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции.