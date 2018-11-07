"Нафтогаз" подав до суду на Кабмін через компенсацію за газ для населення

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

"Нафтогаз" вимагає повернути йому 6,6 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" звернулась до Господарського суду міста Києва із позовом до Кабінету міністрів про стягнення в рахунок відшкодування завданої шкоди в розмірі 6,633 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю, яка полягає у не визначенні джерел фінансування та порядку визначення компенсації, що надається суб'єктам ринку природного газу, завдав компанії шкоди на суму 6 633 860 000,00 грн", - йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів.

НАК "Нафтогаз України" опублікувала ціни на газ, які будуть діяти з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року. Кінцева ціна газу для населення складає 8 548,92 грн за тисячу кубометрів, для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) - 8 361,85 грн. У "Нафтогазі" зазначили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 19.10.2018 р. №867, яке затверджує нове Положення про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ. Але ця ціна не враховує вартість доставки газу, його розподіл і ПДВ на ці операції.