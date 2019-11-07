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"Нафтогаз" планирует взыскать 3 млрд долларов с "Газпрома" до конца 2020 года

Новости » Экономика     07.11.2019 - 14:27
"Нафтогаз" планирует взыскать 3 млрд долларов с "Газпрома" до конца 2020 года
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Лучшим вариантом Витренко считает взыскание в Нидерландах

НАК "Нафтогаз Украины" планирует взыскать в Нидерландах долг российского "Газпрома" на 3 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде г. Амстердам по иску "Нафтогаза" о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года. "Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года", - написал он.

Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, "но Нидерланды сейчас выглядят самым быстрым вариантом".

&quot;Нафтогаз&quot; планирует взыскать 3 млрд долларов с &quot;Газпрома&quot; до конца 2020 года

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Ранее исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличилась до 3 млрд долларов за счет процентов за просрочку платежа.

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