"Нафтогаз" планує стягнути 3 млрд доларів з "Газпрому" до кінця 2020 року

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Найкращим варіантом Вітренко вважає стягнення у Нідерландах

НАК "Нафтогаз України" планує стягнути у Нідерландах борг російського "Газпрому" у 3 млрд доларів до кінця 2020 року. Про це виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, на 4 грудня 2019 року заплановані слухання в суді м. Амстердам за позовом "Нафтогазу" про визнання рішення Стокгольмського арбітражу і примусового виконання цього рішення в Нідерландах.

За його словами, рішення суду очікується в першому кварталі 2020 року. "Вартість заарештованих активів в Нідерландах за наявними даними перевищує 3 млрд доларів. У разі позитивного рішення суду процес стягнення за нашими оцінками триватиме з другого кварталу і до кінця наступного року", - написав він.

Вітренко також додав, щ процеси проходять і в інших юрисдикціях, "але Нідерланди зараз виглядають найшвидшим варіантом".

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Раніше виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.