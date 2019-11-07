ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" планує стягнути 3 млрд доларів з "Газпрому" до кінця 2020 року

Новини » Економіка     07.11.2019 - 14:27
"Нафтогаз" планує стягнути 3 млрд доларів з "Газпрому" до кінця 2020 року
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Найкращим варіантом Вітренко вважає стягнення у Нідерландах

НАК "Нафтогаз України" планує стягнути у Нідерландах борг російського "Газпрому" у 3 млрд доларів до кінця 2020 року. Про це виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, на 4 грудня 2019 року заплановані слухання в суді м. Амстердам за позовом "Нафтогазу" про визнання рішення Стокгольмського арбітражу і примусового виконання цього рішення в Нідерландах.

За його словами, рішення суду очікується в першому кварталі 2020 року. "Вартість заарештованих активів в Нідерландах за наявними даними перевищує 3 млрд доларів. У разі позитивного рішення суду процес стягнення за нашими оцінками триватиме з другого кварталу і до кінця наступного року", - написав він.

Вітренко також додав, щ процеси проходять і в інших юрисдикціях, "але Нідерланди зараз виглядають найшвидшим варіантом".

&quot;Нафтогаз&quot; планує стягнути 3 млрд доларів з &quot;Газпрому&quot; до кінця 2020 року

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Раніше виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшилася до 3 млрд доларів.

"Нафтогаз" зможе купити газ у 11 постачальників за кошти ЄБРР Україна готується отримувати газ через Молдову та Румунію
Новини України ГазпромгазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся