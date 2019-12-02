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"Нафтогаз" планує почати стягнення боргу з "Газпрому" навесні 2020

Новини » Економіка     02.12.2019 - 15:48
"Нафтогаз" планує почати стягнення боргу з "Газпрому" навесні 2020
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

"Газпром" винен "Нафтогазу" 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" почне отримувати кошти у процесі примусового стягнення боргу "Газпрому" у Нідерландах вже навесні 2020 року. Про це виконавчий директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, суд Амстердаму планує ухвалити з цього питання ключове рішення 4 грудня 2019 року.

"Вже завтра я прямую в Амстердам, де післязавтра мають відбутися ключові судові слухання по стягненню з "Газпрому" приблизно 3 мільярдів доларів. Якщо вони пройдуть успішно, ми зможемо почати отримувати кошти вже приблизно з квітня, тобто за лічені місяці", - написав він.

Як зазначив Вітренко, ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту газу є складною.

"Наша позиція є незмінною. Ми конструктивні і неконфліктні, але ми не можемо відійти від європейських правил. І про арбітражі, як вже виграний, так і новий, ми забути не можемо", - додав він.

&quot;Нафтогаз&quot; планує почати стягнення боргу з &quot;Газпрому&quot; навесні 2020

Нагадаємо, раніше виконавчий директор "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявляв, що в Нідерландах арештоване майно "Газпрому" на 5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Зараз борг зріс до 3 млрд доларів.

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Новини України ГазпромЮрій ВітренкоНафтогаз України
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