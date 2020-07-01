"Нафтогаз" перечислил в госбюджет рекордную прибыль прошлого года

НАК "Нафтогаз Украины" 30 июня перечислил в государственный бюджет второй дивидендный платеж в сумме 39,625 млрд грн. Таким образом, государственная компания заплатила дивиденды за 2019 год в размере 48,125 млрд грн, что составляет 95% прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании. Она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты "Нафтогаза" в госбюджет за 2018 год.

Из этой суммы 8,5 млрд грн "Нафтогаз" перечислил в бюджет еще в конце 2019 года согласно распоряжению правительства. Тогда средства от "Нафтогаза" позволили бюджету выполнить необходимые платежи, которые были под угрозой из-за недопоступления средств.

Отметим, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет за 2019 год на уровне 95%.

Напомним, в конце июня государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.