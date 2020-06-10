ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин распределил 50-миллиардную прибыль "Нафтогаза"

Новости » Экономика     10.06.2020 - 14:45
Кабмин распределил 50-миллиардную прибыль "Нафтогаза"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В государственный бюджет "Нафтогаз" перечислит 48 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2019 год. Решением утверждены вопросы к общему собранию НАК.

Распоряжение было принято на заседании правительства 10 июня.

Согласно распоряжению, 95% чистой прибыли компании в размере 48 125 300,45 тыс. грн будет направлено на выплату дивидендов, из которых 3 800 000 тыс. грн - в специальный государственный бюджет;

Кроме того, 5% чистой прибыли в размере 2 532 910,55 тыс. грн будут зачислены в резервный капитал.

Отметим, Кабинет министров внес изменения в постановления о базовый норматив отчисления доли прибыли государственных предприятий, которая направляется на выплату дивидендов за 2019 год.

Напомним, Кабинет министров установил для "Нафтогаза" норматив отчисления дивидендов в госбюджет по 2019 год на уровне 95%.

Как сообщало РБК-Украина, консолидированная чистая прибыль Группы "Нафтогаз" за январь-март 2020 года составила 3,2 млрд грн. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16,0 млрд грн).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь