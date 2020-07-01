"Нафтогаз" перерахував до держбюджету рекордний прибуток минулого року

НАК "Нафтогаз України" 30 червня перерахував у державний бюджет другий дивідендний платіж в сумі 39,625 млрд грн. Таким чином, державна компанія сплатила дивіденди за 2019 рік в розмірі 48,125 млрд грн, що становить 95% прибутку.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як відзначили в прес-службі, це рекордна сума дивідендів, отриманих українським бюджетом від державної компанії. Вона в 2,4 рази перевищила аналогічні виплати "Нафтогазу" в держбюджет за 2018 рік.

З цієї суми 8,5 млрд грн "Нафтогаз" перерахував у бюджет ще в кінці 2019 року згідно з розпорядженням уряду. Тоді кошти від "Нафтогазу" дозволили бюджету виконати необхідні платежі, які були під загрозою через недонадходження коштів.

Зазначимо, Кабінет міністрів встановив для "Нафтогазу" норматив відрахування дивідендів до держбюджету за 2019 рік на рівні 95%.

Нагадаємо, в кінці червня державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів, що складає 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.