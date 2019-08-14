ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" оценил убытки от снижения цен на газ для ТЭС Ахметова

Новости » Энергетика    14.08.2019 - 20:37
"Нафтогаз" оценил убытки от снижения цен на газ для ТЭС Ахметова
Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Снижение цены на газ для ТЭС Ахметова только в августе повлечет убытки в размере 120 млн грн

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины " оценила убытки от снижения цен на газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК ТЭС Ахметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр "Нафтогаза".

Сообщается, что поставки газа на Луганскую ТЭС по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м. обойдутся почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшнее решение правительства дискриминирует другие, в том числе государственные, ТЭС Украины, которые не имеют подобных преференций. Оно создает опасный прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования и подрывает принципы энергетического рынка Украины.

Напомним, правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова. Кабмин обязал НАК продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз" обязан в августе 2019 года снизить цену на природный газ для населения еще на 265 гривен. Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман в начале августа.

Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Люксембурге
Новости Украины ДТЭКНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь