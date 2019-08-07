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Кабмин обязал Нафтогаз снизить цену газа для населения

Новости » Энергетика    07.08.2019 - 23:55
Кабмин обязал Нафтогаз снизить цену газа для населения

Цена газа для населения в Украине должна снизиться еще на 265 гривен

НАК "Нафтогаз" обязан в августе 2019 года снизить цену на природный газ для населения еще на 265 гривен. Соответствующее поручение выдал премьер-министр Владимир Гройсман, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Кроме того, в правительстве ссылаются на соответствующее постановление Кабмина № 293 от 3 апреля 2019 года. В документе указано, что с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Это площадки: Минэкономразвития (средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубометров без НДС); Украинская энергетическая биржа (газ на август в июле продался по 4654 грн за тысячу кубометров); "Нафтогаз" (газ для промышленности по предоплате на август за 4640 грн за тыс. кубометров); по цене ПСО, что на июль составляет 7185 грн за тыс. кубометров.

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тыс. кубометров, что меньше на 265 гривен от июльской цены - 4905 гривен", - указали в Кабмине.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5%. Таким образом цена газа на этот месяц составит 4 640 - 5 204 грн/тыс. куб. м.

Добавим, что Кабмин 3 апреля 2019 года принял постановление № 293 и обязал НАК "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ дешевле.

 

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