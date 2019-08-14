"Нафтогаз" оцінив збитки від зниження цін на газ для ТЕС Ахметова

Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження ціни на газ для ТЕС Ахметова тільки у серпні спричинить збитки у розмірі 120 млн грн

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оцінила збитки від зниження цін на газ для Луганської ТЕС, яка входить у холдинг ДТЕК ТЕС Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр "Нафтогазу".

Зазначається, що постачання газу на Луганську ТЕС за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м. обійдеться майже на 40% дешевше поточної ціни газу для населення.

"Виконання урядового рішення лише у серпні спричинить збитки для Нафтогазу у розмірі понад 120 млн грн на місяць. При продовженні ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків буде сягати 250-300 млн гривень щомісячно", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що сьогоднішнє рішення уряду дискримінує інші, у тому числі державні, ТЕС України, які не мають подібних преференцій. Воно створює небезпечний прецедент прямого втручання держави у відносини між суб'єктами господарювання і підриває принципи енергетичного ринку України.

Нагадаємо, уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова. Кабмін зобов'язав НАК продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за ціною 2895 грн за тис. м. куб.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз" зобов'язаний у серпні 2019 року знизити ціну на природний газ для населення ще на 265 гривень. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку серпня.