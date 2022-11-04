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"Нафтогаз" отримає нову наглядову раду. Шмигаль доручив провести конкурс

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 18:04
"Нафтогаз" отримає нову наглядову раду. Шмигаль доручив провести конкурс Фото: Нафтогаз України обере членів наглядової ради за новим конкурсом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів розпочне новий конкурсний відбір членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". При цьому уряд скасував конкурсний відбір голови правління компанії і вніс зміни до її статуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 4 листопада.

Кабінет міністрів днями призначив нового очільника НАК "Нафтогаз України". Ним став колишній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України" та за підтримки профільних міністерств і номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - оголосив Шмигаль.

З вересня 2021 року у "Нафтогазі" відсутня наглядова рада. Її функції тимчасово виконує акціонер компанії - Кабінет міністрів України. Попередній конкурс на відбір членів наглядової ради "Нафтогазу" було оголошено у жовтні 2021 року. Станом на лютий 2022 року Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводив співбесіди із потенційними кандидатами.

Раніше повідомлялось, що Кабмін 1 листопада звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, який перебував на цій посаді з квітня 2021 року.

Вже 3 листопада Кабінет міністрів змінив статут НАК "Нафтогаз України", щоб призначити головою компанії Олексія Чернишова, який до цього був міністром розвитку громад і територій.

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