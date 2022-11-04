"Нафтогаз" отримає нову наглядову раду. Шмигаль доручив провести конкурс

Кабінет міністрів розпочне новий конкурсний відбір членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". При цьому уряд скасував конкурсний відбір голови правління компанії і вніс зміни до її статуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 4 листопада.

Кабінет міністрів днями призначив нового очільника НАК "Нафтогаз України". Ним став колишній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. "Сьогодні з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України" та за підтримки профільних міністерств і номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", - оголосив Шмигаль. З вересня 2021 року у "Нафтогазі" відсутня наглядова рада. Її функції тимчасово виконує акціонер компанії - Кабінет міністрів України. Попередній конкурс на відбір членів наглядової ради "Нафтогазу" було оголошено у жовтні 2021 року. Станом на лютий 2022 року Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводив співбесіди із потенційними кандидатами.