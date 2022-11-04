ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нафтогаз" получит новый наблюдательный совет. Шмыгаль поручил провести конкурс

Новина українською →
Украина, Пятница 04 ноября 2022 18:04
"Нафтогаз" получит новый наблюдательный совет. Шмыгаль поручил провести конкурс Фото: Нафтогаз Украины выберет членов наблюдательного совета согласно новому конкурсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров начал новый конкурсный отбор членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". При этом правительство отменило конкурсный отбор председателя правления компании и внесло изменения в ее устав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 4 ноября.

Кабинет министров на днях назначил нового главу НАК "Нафтогаз Украины". Им стал бывший министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Сегодня с учетом инициативы новоназначенного председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке профильных министерств и номинационного комитета поручаем начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - объявил Шмыгаль.

С сентября 2021 года в "Нафтогазе" отсутствует наблюдательный совет. Его функции временно выполняет акционер компании – Кабинет министров Украины. Предыдущий конкурсный отбор членов наблюдательного совета "Нафтогаза" был объявлен в октябре 2021 года. По состоянию на февраль 2022 года Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий проводил собеседования с потенциальными кандидатами.

Ранее сообщалось, что Кабмин 1 ноября уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, находившегося на этом посту с апреля 2021 года.

Уже 3 ноября Кабинет министров изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития общин и территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев
DAILY
Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Устав не писан. Как Чернышова назначили главой "Нафтогаза" и что могло этому помешать