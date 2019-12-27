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"Нафтогаз" отреагировал на заявление Новака об обнулении претензий

Новости » Политика     27.12.2019 - 15:59
"Нафтогаз" отреагировал на заявление Новака об обнулении претензий
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

В компании уточнили, что информация об обнулении газовых претензий появилась 20 декабря

НАК "Нафтогаз" отреагировал на заявление главы российского Минэнерго Александра Новака об отказе от судебных исков, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В компании уточнили, что информация об обнулении газовых претензий появилась 20 декабря.

"Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на РИА Новости является ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры об имплементации на уровне компаний продолжаются", - указано в сообщении.

&quot;Нафтогаз&quot; отреагировал на заявление Новака об обнулении претензий

Напомним, по словам Новака, отказ от исков, по которым нет окончательного решения, был включен в протокол о газовом сотрудничестве, подписанным между Украиной и Россией 20 декабря.

"Для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Что касается урегулирования юридических разногласий, то "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов", - сообщил Новак.

Отметим, делегации Украины и России в пятницу, 27 декабря, продолжают переговоры в Вене о транзите газа после 1 января 2020 года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите российского газа Европу гарантировано принесет Украине 15 млрд долларов.

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