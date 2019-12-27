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"Нафтогаз" відреагував на заяву Новака про обнулення претензій

Новини » Політика     27.12.2019 - 15:59
"Нафтогаз" відреагував на заяву Новака про обнулення претензій
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

У компанії уточнили, що інформація про обнулення газових претензій з'явилася 20 грудня

НАК "Нафтогаз" відреагував на заяву глави російського Міненерго Олександра Новака про відмову від судових позовів, за якими немає остаточного рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогаза".

У компанії уточнили, що інформація про обнулення газових претензій з'явилася 20 грудня.

"Звертаємо увагу ЗМІ, в сьогоднішній заяві на РИА Новости є посилання на домовленості 20 грудня. Якщо буде нова інформація, ми її повідомимо. Поки переговори про імплементацію на рівні компаній тривають", - зазначено в повідомленні.

&quot;Нафтогаз&quot; відреагував на заяву Новака про обнулення претензій

Нагадаємо, за словами Новака, відмова від позовів, за якими немає остаточного рішення, був включений в протокол про газову співпрацю, підписаним між Україною і Росією 20 грудня.

"Для продовження транзиту "Газпром" укладе з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з "Нафтогазом" - договір з бронювання потужностей для транспортування. Що стосується врегулювання юридичних розбіжностей, то "Газпром" погодився виплатити "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів вже винесеним рішенням Стокгольмського арбітражу, а український уряд має підписати мирову угоду з "Газпромом" про зняття антимонопольних претензій в 7,4 мільярда доларів", - повідомив Новак.

Зазначимо, делегації України та Росії в п'ятницю, 27 грудня, продовжують переговори у Відні про транзит газу після 1 січня 2020 року. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що новий газовий контракт між Україною і Росією про транзит російського газу в Європу гарантовано принесе Україні 15 млрд доларів.

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