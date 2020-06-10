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Вітренка відкликали з наглядової ради "Укрнафти"

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 20:13
Вітренка відкликали з наглядової ради "Укрнафти"
Фото: Юрій Вітренко (facebook.com/Юрій-Вітренко)

В наглядову раду "Укрнафти" ввели Миколу Гавриленка

НАК "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренко з посади представника акціонера у наглядовій раді "Укрнафти". При цьому у раду ввели директора нафтового дивізіону Миколу Гавриленка.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Повідомляється, що Гавриленко продовжить "регулювати проблемні питання, які залишилися невирішеними". Зокрема, мова йде про спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу.

При цьому, за подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідає фінансовий директор компанії Петер ван Дрил.

Нагадаємо, 13 травня Юрія Вітренко скоротили з посади виконавчого директора компанії "Нафтогаз України".

Крім того, головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" призначили Отто Ватерландера.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Юрій ВітренкоУкрнефтьНафтогаз України
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