"Нафтогаз" после отмены ПСО готовит новые цены для поставщиков тепла

По его словам, "Нафтогаз" обеспечит достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины. А в ближайшее время НАК предложит долгосрочные ценовые предложения, чтобы обеспечить устойчивый уровень цен на газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромные подписки или банковские гарантии", - отметил Витренко.

Отметим, с 20 мая правительство отказалось от государственного регулирования цен на газ.