"Нафтогаз" після скасування ПСО готує нові ціни для постачальників тепла

За його словами, "Нафтогаз" забезпечить достатній обсяг газу для покриття всіх потреб побутових споживачів України. А найближчим часом НАК запропонує довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити стійкий рівень цін на газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

"Це дасть вам можливість заздалегідь дуже легко встановлювати тарифи. Ми зробимо максимально прийнятними умови розрахунків, тобто не будемо вимагати величезні підписки або банківські гарантії", - зазначив Вітренко.

Зазначимо, з 20 травня уряд відмовився від державного регулювання цін на газ.