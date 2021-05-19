Кабмин отказался от регулирования цен на газ и окончательно отменил ПСО

Кабинет министров не будет продлевать действие ПСО ( возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая, которое транслировалось на Youtube .

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сказал он.

По его словам, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь бут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.