"Нафтогаз" отказался обнулить претензии в суде к "Газпрому"

"Нафтогаз Украина" готов рассмотреть разные варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение Стокгольского арбитража, однако не собирается обнулять претензии в суде. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Укринформу".

По его словам, компания не воспринимаем такое предложение вообще.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть разные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть - не можем. То же касается, например, нового арбитража. То есть, мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", - отметил Витренко.

При этом исполнительный директор отметил, что это может быть и пакетное решение, но оно должно быть выгодно для Украины.

"Может быть и пакетное решение. Но оно все равно должно быть выгодно для Украины и отвечать всем европейским нормам. И даже в этом пакетном решении каждое из отдельных действий тоже должно иметь определенное значение с точки зрения даже здравого смысла. То есть пакетное решение не означает, что из трех или четырех составляющих этого пакета - все невыгодны для Украины, и мы почему-то должны на это согласиться. Так не бывает", - заявил Витренко.

Также он добавил, что с точки зрения европейских правил, каждая составляющая пакетного решения должна быть выгодна для обеих сторон.

"В принципе, с точки зрения европейских правил, лучше, когда каждая из составляющих этого пакетного решения, то есть каждый контракт, сбалансирован сам по себе и выгоден для обеих сторон. Зачем делать так, чтоб какой-то контракт был невыгоден для одной стороны? Все контракты должны быть выгодными для всех сторон, соответствовать европейским правилам - и тогда пакетные решения будут выгодными для всех", - отметил Витренко.

Напомним, 28 февраля прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 30 июня 2019 года долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитража увеличился до 2,817 млрд долларов, включая проценты за просрочку платежа.