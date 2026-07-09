"Нафтогаз" оскаржить рішення суду у Казахстані щодо боргу "Газпрому"

"Нафтогаз" продовжить стягнення боргу "Газпрому"

Корецький зауважив, що українські юристи вивчають скасування рішення суду у Казахстані щодо боргу "Газпрому".

"Нафтогаз бере до уваги публічні коментарі посадових осіб, які лунали під час розгляду справи, та очікує, що подальший розгляд відбуватиметься відповідно до принципів верховенства права, незалежності суду та міжнародних зобов'язань Казахстану", - каже чиновник.

Голова "Нафтогазу" запевнив, що НАК використовує всі доступні юридичні механізми для стягнення понад 1,4 млрд доларів, присуджених міжнародним арбітражем. І попри окремі процесуальні рішення в окремих юрисдикціях цю роботу продовжить.

Як триває оскарження рішення суду у Казахстані

За словами Корецього, робота триває одночасно в кількох країнах і продовжиться, зокрема, в Казахстані.

"Ми й надалі послідовно захищатимемо інтереси компанії та забезпечуватимемо виконання міжнародних арбітражних рішень".

Чиновник додав, що, одночасно з цим, борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" продовжує зростати. На цю суму щодня нараховуються відсотки. Тож вся сума в повному обсязі буде стягнута з компанії РФ на користь "Нафтогазу".