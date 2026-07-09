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"Нафтогаз" обжалует решение суда в Казахстане насчет долга "Газпрома"

17:11 09.07.2026 Чт
2 мин
Какое противодействие готовит Украина на скандальный отказ казахстанского суда?
aimg Елена Бджола
Фото: правление НАК "Нафтогаз Украины" (Gette Images)

"Нафтогаз" готов побороться за возврат долга от "Газпрома". Для этого запланированы комплексные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.

"Нафтогаз" продолжит взыскание долга "Газпрому"

Корецкий отметил, что украинские юристы изучают отмену решения суда в Казахстане по долгу "Газпрома".

"Нафтогаз принимает во внимание публичные комментарии должностных лиц, которые звучали во время рассмотрения дела, и ожидает, что дальнейшее разбирательство будет происходить в соответствии с принципами верховенства права, независимости суда и международных обязательств Казахстана", - говорит чиновник.

Глава "Нафтогаза" заверил, что НАК использует все доступные юридические механизмы для взыскания более 1,4 млрд долларов, присужденных международным арбитражем. И, несмотря на отдельные процессуальные решения, в отдельных юрисдикциях эту работу продолжит.

Как идет обжалование решения суда в Казахстане

По словам Корецкого, работа продолжается одновременно в нескольких странах и продолжится, в частности, в Казахстане.

"Мы и дальше будем последовательно защищать интересы компании и будем обеспечивать выполнение международных арбитражных решений".

Чиновник добавил, что одновременно с этим долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти. На эту сумму каждый день начисляются проценты. Так что вся сумма в полном объеме будет взыскана с компании РФ в пользу "Нафтогаза".

Напомним, 8 июля Суд Международного финансового центра "Астана" упразднил ранее принятое решение. В нем говорилось о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения в споре НАК "Нафтогаз Украины" против ПАО "Газпром".

В мае суд в Казазстане признал арбитражное решение и разрешил исполнение на территории Казахстана взыскания около 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза".

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