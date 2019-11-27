"Нафтогаз" определил стоимость ГТС Украины в процессе анбандлинга

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртрансгаз" принял ряд решений о передаче активов, которые используются для транспортировки природного газа магистральными трубопроводами, в АО "Магистральные газопроводы Украины". Решения собрания акционеров АО "Укртрансгаз" обнародованы на сайте компании.

Согласно документам, "Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

"Нафтогаз" также позволил "Укртрансгаза" продать "Оператора газотранспортной системы Украины" за 3,209 млрд грн компании, которая будет управлять магистральными трубопроводами - АО "Магистральные газопроводы Украины".

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год содержится статья 25 по анбандлингу НАК "Нафтогаз Украина". Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 года перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли (дохода) или дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, изымаемых в государственный бюджет.

Затем эти средства направят на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения у АО "Укртрансгаз" доли в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в размере 100 процентов уставного капитала.

Отметим, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлинга должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.