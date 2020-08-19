"Нафтогаз" обвинили в продаже газа промышленным потребителям в ущерб государству

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

По словам экспертов, ценовой демпинг "Нафтогаза" вытесняет независимых трейдеров из сегмента поставки

НАК "Нафтогаз" через дочернюю компанию ГК "Нафтогаз" продает промышленным потребителям газ по ценам ниже рыночных, при этом торгуя в убыток даже себе.

Об этом говорится в расследовании "Как демпинг ударил по украинским газодобывающим компаниям" на "Цензор.НЕТ".

Согласно данным издания, 2 июня цена газа в типовых текстах коммерческих предложений ГК "Нафтогаз", по информации потребителей, составляла 2406 грн за тысячу кубометров газа.

В тот же день, согласно биржевому бюллетеню Украинской Энергетической Биржи (УЭБ), средневзвешенная биржевая (рыночная) цена, по которой реализовывал газ ГПК "Трейдинг" (еще одна дочерняя компания "Нафтогаза"), составила 2566 грн за тысячу кубов.

Таким образом, ГК "Нафтогаз" предлагал газ потребителям по цене на 7% ниже биржевой, по которой ГПК "Трейдинг" реализовывал ресурс другим трейдерам.

Разница в цене ГК "Нафтогаз" по сравнению со средневзвешенной биржевой ценой, по которой продавал газ ГПК "Трейдинг" наблюдалась и в другие дни.

Например, 23 июня коммерческое предложение ГК "Нафтогаз" составило 3060 грн за тысячу кубов. А на УЭБ в тот же день ГПК "Трейдинг" реализовал газ со средневзвешенной ценой 3495 грн за тысячу кубов газа, или на 14% дороже.

Подобная ситуация наблюдалась и в последующие недели, пишет издание.

По словам главы Ассоциации газовых трейдеров (АГТУ) Андрея Мизовца, ценовой демпинг "Нафтогаза" вытесняет независимых трейдеров из сегмента поставки.

Также демпинговая политика "Нафтогаза" наносит удар по украинским газодобывающим компаниям. Все они, включая и "Укргаздобычу" из группы "Нафтогаз", несут убытки, добавляет эксперт.

Ассоциация газодобывающих компаний (АГКУ), объединяющая крупнейшие компании отрасли, включая принадлежащую "Нафтогазу" "Укргаздобычу", также направила официальное обращение к премьеру Денису Шмыгалю, в котором просит урегулировать ситуацию с убытками добывающих компаний от низких внутренних цен на газ.

Глава АГТУ Андрей Мизовец считает, что для нормализации ситуации на газовом рынке необходимо обязать "Нафтогаз" часть ресурса "Укргаздобычи" продавать на Украинской энергетической бирже, чтобы исключить демпинг группы и прекратить дискредитацию других участников рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 августа Украина перешла на рыночные цены газа для населения. Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).