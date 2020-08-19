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"Нафтогаз" звинуватили в продажу газу промисловим споживачам зі збитками державі

Київ, Середа 19 серпня 2020 13:46
"Нафтогаз" звинуватили в продажу газу промисловим споживачам зі збитками державі
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами експертів, ціновий демпінг "Нафтогазу" витісняє незалежних трейдерів з сегменту поставки

НАК "Нафтогаз" через дочірню компанію ГК "Нафтогаз" продає промисловим споживачам газ за цінами нижче ринкових, при цьому торгуючи навіть в збиток собі.

Про це йдеться в розслідуванні "Як демпінг вдарив по українським газодобувним компаніям" на "Цензор.НЕТ".

Згідно з даними видання, 2 червня ціна газу в типових текстах комерційних пропозицій ГК "Нафтогаз", за інформацією споживачів, становила 2406 грн за тисячу кубометрів газу.

В той же день, згідно з біржовим бюлетенем Української Енергетичної Біржі (УЕБ), середньозважена біржова (ринкова) ціна, за якою реалізовував газ ГПК "Трейдинг" (ще одна дочірня компанія "Нафтогазу"), склала 2566 грн за тисячу кубів.

&quot;Нафтогаз&quot; звинуватили в продажу газу промисловим споживачам зі збитками державі

Таким чином, ГК "Нафтогаз" пропонував газ споживачам за ціною на 7% нижче за біржовий, за якою ГПК "Трейдинг" реалізовував ресурс іншим трейдерам.

Різниця в ціні ЦК "Нафтогаз" у порівнянні з середньозваженою біржовою ціною, по якій продавав газ ГПК "Трейдинг" спостерігалася і в інші дні.

Наприклад, 23 червня комерційна пропозиція ДК "Нафтогаз" склала 3060 грн за тисячу кубів. А на УЕБ в той же день ГПК "Трейдинг" реалізував газ з середньозваженою ціною 3495 грн за тисячу кубів газу, або на 14% дорожче.

&quot;Нафтогаз&quot; звинуватили в продажу газу промисловим споживачам зі збитками державі

Подібна ситуація спостерігалася і в наступні тижні, пише видання.

За словами голови Асоціації газових трейдерів (АГТУ) Андрія Мизовця, ціновий демпінг "Нафтогазу" витісняє незалежних трейдерів з сегменту поставки.

Також демпінгова політика "Нафтогазу" завдає удару по українських газодобувним компаніям. Всі вони, включаючи й "Укргазвидобування" з групи "Нафтогаз", зазнають збитків, додає експерт.

Асоціація газодобувних компаній (АГКУ), що об'єднує найбільші компанії галузі, включаючи "Укргазвидобування", що належить "Нафтогазу", також направила офіційне звернення до прем'єра Дениса Шмигаля, в якому просить врегулювати ситуацію зі збитками видобувних компаній від низьких внутрішніх цін на газ.

Голова АГТУ Андрій Мизовець вважає, що для нормалізації ситуації на газовому ринку необхідно зобов'язати "Нафтогаз" частина ресурсу "Укргазвидобування" продавати на Українській енергетичній біржі, щоб виключити демпінг групи й припинити дискредитацію інших учасників ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 серпня Україна перейшла на ринкові ціни газу для населення. Споживачі отримають можливість вибрати пакет поставки природного газу (ціна, обсяги, період).

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