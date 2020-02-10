ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" обсуждает добычу на шельфе с двумя иностранными компаниями

Новости » Экономика     10.02.2020 - 14:11
"Нафтогаз" обсуждает добычу на шельфе с двумя иностранными компаниями
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Иностранцы хорошо понимают риски добычи в Черном море

НАК "Нафтогаз Украины" обсуждает вопросы партнерства в добыче углеводородов на шельфе Черного моря с двумя иностранными компаниями. Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью РБК-Украина.

В то же время Коболев не назвал этих компаний, сославшись на конфиденциальность переговоров.

"Мы в данный момент понимаем как минимум две компании, которые хотят с нами такое партнерство обсуждать", - сказал он.

По его словам, дискуссия идет сложно в связи с трудностью вопроса. "Все разумные люди хорошо понимают риски, связанные и с россиянами, и с геологией, и с необходимостью прокладки дорогого газопровода от того месторождения до территории Украины", - сообщил он.

"Партнерство по шельфу для нас одна из альтернатив, которые мы всегда рассматривали. По месторождениям с СРП мы сейчас нашли партнера, компанию Vermilion, достаточно качественную, большую, c понятным опытом, ресурсом, котируется на бирже. Это прозрачный и понятный партнер", - сказал Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину. Вместе с тем, "Нафтогаз" сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

"Нафтогаз" может выйти на IPO за три года "Нафтогаз" намерен сохранить в управлении газовые хранилища
Новости Украины Нафтогаз УкраиныАндрей Коболевшельф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь