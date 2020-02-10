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"Нафтогаз" обговорює видобуток на шельфі з двома іноземними компаніями

Новини » Економіка     10.02.2020 - 14:11
"Нафтогаз" обговорює видобуток на шельфі з двома іноземними компаніями
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Іноземці добре розуміють ризики видобутку в Чорному морі

НАК "Нафтогаз України" обговорює питання партнерства з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря з двома іноземними компаніями. Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

У той же час Коболєв не назвав цих компаній, пославшись на конфіденційність переговорів.

"Ми зараз розуміємо як мінімум дві компанії, які хочуть з нами таке партнерство обговорювати", - сказав він.

За його словами, дискусія йде складно у зв'язку з труднощами питання. "Всі розумні люди добре розуміють ризики, пов'язані і з росіянами, і з геологією, і з необхідністю прокладки дорогого газопроводу від родовища до території України", - повідомив він.

"Партнерство по шельфу для нас одна з альтернатив, які ми завжди розглядали. По родовищах з УРП ми зараз знайшли партнера, компанію Vermilion, досить якісну, велику, c зрозумілим досвідом, ресурсом, котирується на біржі. Це прозорий і зрозумілий партнер", - сказав Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

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Новини України Нафтогаз УкраїниАндрій Коболєвшельф
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